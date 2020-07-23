СБУ проводит обыски в рамках дела по банкротству Днепровского облавтодора

Служба безопасности Украины в четверг проводит массовые обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор".

"Дело возбуждено офисом Генерального прокурора по заявлению председателя "Укравтодора" Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ", - отмечается в сообщении в телеграм-канале "Укравтодора".

В госагентстве автодорог подчеркнивают, что любые противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора" и доведение их до банкротства - недопустимы.

"Укравтодор" также благодарит офис Генпрокурора и СБУ за сотрудничество и оперативность.