События

15:03 23.07.2020

СБУ проводит обыски в рамках дела по банкротству Днепровского облавтодора

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СБУ проводит обыски в рамках дела по банкротству Днепровского облавтодора

Служба безопасности Украины в четверг проводит массовые обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор".

"Дело возбуждено офисом Генерального прокурора по заявлению председателя "Укравтодора" Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ", - отмечается в сообщении в телеграм-канале "Укравтодора".

В госагентстве автодорог подчеркнивают, что любые противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора" и доведение их до банкротства - недопустимы.

"Укравтодор" также благодарит офис Генпрокурора и СБУ за сотрудничество и оперативность.

Теги: #укравтодор #днепр #обыски
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