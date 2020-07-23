Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ рассказала, какие меры предусматривает договоренность о полном прекращении огня на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций приветствовала достигнутую накануне договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

"Я рада сообщить, что сегодня (22 июля – ИФ-У) Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", - говорится в заявлении Грау, обнародованном в четверг утром.

Она также перечислила меры по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований ОРДЛО и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня.

Так, эти меры предусматривают:

- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

- запрет на применение огня, включая снайперский;

- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

- создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

- ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

- вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

"Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий", - поясняется в заявлении Грау.

Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Согласно заявлению Грау, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

"Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению", - отметила она.

Вышеупомянутый вопрос, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта накануне обсуждались в Рабочей группе по безопасности. Помимо того, рабочая группа продолжала заниматься вопросами разминирования.