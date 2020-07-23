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08:08 23.07.2020

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины – ГСЧС

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Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, который возник из-за обстрелов вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района, угрозы населенным пунктам нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении, на официальном сайте  ГСЧС в четверг утром.

К тушению привлечены 252 человека и 51 ед. техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Как сообщалось, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Теги: #луганская #гсчс #украина #пожар
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