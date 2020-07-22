События

22:36 22.07.2020

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

1 мин читать
Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

В рамках политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

"Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", - отмечается в сообщении Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ в формате видеоконференции в среду.

 

 

Теги: #ткг #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:33 22.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

22:35 22.07.2020
Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

22:24 22.07.2020
Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

22:12 22.07.2020
"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

21:57 22.07.2020
"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

21:55 22.07.2020
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

17:51 22.07.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

16:55 22.07.2020
Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

12:58 22.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

12:40 22.07.2020
Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Недалеко от Афин бушуют сильные лесные пожары, проведена эвакуация из пяти населенных пунктов

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

Пашинян заверил генсека ООН в стремлении Армении мирно разрешить конфликт с Азербайджаном

ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

Полиция задержала харьковчанина, сообщившего о "захвате" заложницы в Харькове

Авиакомпании просят ЕС и США ввести единые программы тестирования на COVID-19

В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

Венгрия передала закарпатским медучреждениям гумпомощь на 10 млн грн – глава ОГА

Харьковчанка под видом соцработницы выманивала деньги у пенсионеров – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА