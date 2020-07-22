Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

В рамках политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

"Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", - отмечается в сообщении Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ в формате видеоконференции в среду.