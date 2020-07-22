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13:27 22.07.2020

Луцкий террорист допрошен – глава управления СБУ в Волынской области

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Луцкий террорист допрошен – глава управления СБУ в Волынской области

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во вторник был допрошен, сейчас находится в Луцком следственном изоляторе и в четверг, как ожидается, суд избирет ему меру пресечения, сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков.

"Сейчас проходят следственные действия по установлению связей террориста. Место приобретения оружия, возможных сообщников. Некоторые люди задержаны сейчас и проверяется информация относительно их участия в этом террористическом акте... Террорист находится в Луцком следственном изоляторе", - рассказал Данюков в среду на брифинге в Луцке.

Отвечая на вопрос о том, когда состоится суд по избранию меры пресечения, начальник облуправления СБУ сказал: "Суд по избранию меря пресечения состоится завтра".

Комментируя видео, на котором видно, как этот луцкий террорист по завершению операции некоторое время стоит, и правоохранители его не задерживают, Данюков пояснил, что эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью.

"У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. По нашим договоренностям он так и оставил в автобусе сумку со взрывным устройством. Мы должны были удостовериться, что у него нет дистанционного устройства управления этим взрывным устройством, потому что заложники оставались в автобусе. Ему давались указания поднять руки, опустить руки, повернуться, постоять, мы сканировали местность приборами выявления возможной опасности для заложников. И только после этого подошли к нему сотрудники полиции и СБУ", - рассказал Данюков.

Также он сообщил, что первый допрос задержанного Максима Кривоша состоялся во вторник, 20 июля.

Заложники после освобождения, по словам начальника облуправления СБУ, допрашивались в течение нескольких часов. "Это люди, которые ехали рейсовым автобусом. В больницу никто не обращался. Их состояние удовлетворительное", - уточнил Данюков.

Теги: #волынская_область #сбу #террорист #луцк
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