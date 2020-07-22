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08:13 22.07.2020

Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

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Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

Министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса, сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно обнародованному заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

"И Китай теперь занял место в этом постыдном клубе таких стран, как Россия, Иран и Северная Корея, которые дают убежище киберпреступникам в обмен на работу на эти государства; в данном случае (им дали убежище - ИФ), чтобы утолять алчный голод Коммунистической партии Китая в отношении заработанной тяжелым трудом интеллектуальной собственности американских и некитайских компаний", - приводит агентство выдержки из заявления помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

Сторона обвинения утверждает, что хакеры в январе вторглись в компьютерные сети биотехнической компании из штата Массачусетс, которая вела поиск потенциальной вакцины от коронавируса. Затем хакеры обследовали на предмет уязвимости сети компании в штате Мэриленд, которая занималась похожей научной деятельностью.

Однако, уточняет AP, из обвинительного заключения неясно, смогли ли хакеры получить доступ к информации, связанной с разработкой вакцин.

США и некоторые их западные союзники в последнее время обвиняют Россию, Китай и Иран в хакерских атаках на ведомства, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Так, лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует во вторник внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил портал Axios.

Теги: #сша #вакцина #китай #хакеры
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