События

07:16 22.07.2020

В результате стрельбы в Чикаго пострадали не менее 14 человек

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Не менее 14 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщил журналистам заместитель начальника городской полиции Эрик Картер.

Ранее сообщалось об девяти пострадавших.

По данным Картера, несколько подозреваемых, проезжая на автомашине, окрыли огонь по людям, собравшихся для похорон около одного из домов. Они открыли ответный огонь, после чего подозреваемые, бросив машину, попытались скрыться. Один из них был задержан, поиск остальных продолжается.

СМИ обращают внимание, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.

Теги: #стрельба #сша #город #пострадавшие
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