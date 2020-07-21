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22:30 21.07.2020

Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах страны

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Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах страны

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в девяти регионах страны, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные  части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.

Кроме того, в состав полицейских нарядов вошли военнослужащие Нацгвардии.

Также полицейские будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

"Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах", - добавили в ведомстве.

Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.

Теги: #усиление #украина #патрулирование #нацполиция
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