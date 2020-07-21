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18:49 21.07.2020

Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

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Полиция усилила меры безопасности на улицах Киева

Дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины задействованы к обеспечению общественной безопасности и общественного порядка на улицах Киева во вторник, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", - говорится в сообщении.

Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - отмечают в полиции.

Теги: #киев #безопасность #полиция
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