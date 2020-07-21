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17:41 21.07.2020

В Луцке правоохранители попросили жителей домов, возле которых стоит захваченный автобус, временно покинуть свои квартиры

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Правоохранители попросили жильцов домов в Луцке, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с удерживаемыми заложниками, временно покинуть свои квартиры, заявляет заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Мы попросили жителей близлежащих домов, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с заложниками, временно выйди из своих квартир и побыть у друзей и знакомых, потому что у этого человека есть огнестрельное оружие, и он может стрелять по окнам. Это опасно для жизни людей", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

При этом он отметил, что жители с пониманием отнеслись этой просьбе.

Теги: #заложники #полиция #террорист #луцк
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