В Луцке правоохранители попросили жителей домов, возле которых стоит захваченный автобус, временно покинуть свои квартиры

Правоохранители попросили жильцов домов в Луцке, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с удерживаемыми заложниками, временно покинуть свои квартиры, заявляет заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Мы попросили жителей близлежащих домов, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с заложниками, временно выйди из своих квартир и побыть у друзей и знакомых, потому что у этого человека есть огнестрельное оружие, и он может стрелять по окнам. Это опасно для жизни людей", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

При этом он отметил, что жители с пониманием отнеслись этой просьбе.