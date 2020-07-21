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17:26 21.07.2020

Геращенко: человек, удерживающих заложников в Луцке, не дает возможности передать им воду и еду

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Геращенко: человек, удерживающих заложников в Луцке, не дает возможности передать им воду и еду

Человек, удерживающий заложников в Луцке, не позволяет передать им еду и воду, также у людей нет возможности выйти по естественной надобности, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Психологическое состояние у этого нарушителя, как и у любого человека, который подвергает опасности жизни других людей. Он до сих пор не дал возможности передать воду и продукты питания для заложников", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" во вторник.

При этом Геращенко добавил: "Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет".

Геращенко сказал, что нет информации о психических проблемах этого человека. Отвечая на вопрос, действительно ли среди заложников есть две беременные женщины, он сказал, что есть информация о том, что среди удерживаемых есть женщины. "Они находятся в сложном состоянии. И он не дает возможности никому выйти даже по естественным надобностям".

Теги: #геращенко #террорист #луцк
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