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14:30 21.07.2020

Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

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Ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватившим людей террористом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация в Луцке, где террорист захватил в заложники людей в автобусе, находится по контролем, с этим человеком ведут переговоры специалисты.

"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Теги: #зеленский #террорист #луцк
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