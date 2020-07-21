События

12:39 21.07.2020

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

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Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе во вторник, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащих доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

В ответ на действие противника украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #раненые
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