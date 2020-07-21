События

08:11 21.07.2020

Возле Харькова поломался поезд Hyundai, пассажиров доставлял вспомогательный локомотив

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Возле Харькова поломался поезд Hyundai, пассажиров доставлял вспомогательный локомотив

В ночь на вторник, 21 июля, на станции Люботин, вблизи Харькова вышел из строя поезд Hyundai № 726 Киев-Харьков, пассажиров на место назначения доставлял вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа, сообщили в АО "Укрзализныця".

"Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, возле Харькова", – говорится в сообщении на странице УЗ в Фейсбуке во вторник утром.

В информации подчеркивается, что пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа.

В компании извинились за временные неудобства.

Теги: #поломка #хюндай #уз
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