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07:37 21.07.2020

Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

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Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

Тяжелая американская ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II (KMilSatCom 1), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск южнокорейского космического аппарата был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в 17:30 по времени Восточного побережья США в понедельник (в 00:30 по Киеву 21 июля).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая уже использовалась для запуска 30 мая нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции, через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

Секретный космический аппарат Anasis-2, разработанный компанией Airbus Defense and Space во Франции, позволит Вооруженным силам Южной Кореи заменить используемые ими зарубежные и гражданские спутники связи. Он обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.

Спутник Anasis-2 выведен на эллиптическую орбиту. В последующем, используя свою бортовую двигательную установку, он выйдет на круговую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км.

 

Теги: #сша #спутник #орбита #spacex
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