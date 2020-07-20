Зеленский назначил Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуда и в Ямайке по совместительству

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

Соответствующий указ №288/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.