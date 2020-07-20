События

14:31 20.07.2020

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

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На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ОС в районе населенного пункта Шумы, сообщает штаб ООС.

"Враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Теги: #всу #рф #оос #украина #смерть #ордло
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Интерфакс-Украина
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