На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ОС в районе населенного пункта Шумы, сообщает штаб ООС.

"Враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.