Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя", незаконно задерживавшим украинцев в 2014 году

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", причастным к незаконным задержаниям граждан Украины на территории Крыма в 2014 году.

"Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на территории населенного пункта Гончарное, г. Севастополь. При этом подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова", - сообщает пресс-служба Автономной республики Крым.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.