В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

"В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодора", гражданин Польши", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook в понедельник.

По данным НАБУ, следственные действия проводятся силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

В ведомстве анонсировали раскрытие деталей дела.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в своем Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.

Кроме него задержан также бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Как отмечается в сообщении на сайте ЦБА, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. "Расследование проводится одновременно ЦБА и районной прокуратурой в Варшаве, а также САП в Киеве и НАБУ", - указано в сообщении.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года, до этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности.