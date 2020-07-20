События

10:44 20.07.2020

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

2 мин читать
В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

"В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодора", гражданин Польши", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook в понедельник.

По данным НАБУ, следственные действия проводятся силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

В ведомстве анонсировали раскрытие деталей дела.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в своем Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.

Кроме него задержан также бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Как отмечается в сообщении на сайте ЦБА, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. "Расследование проводится одновременно ЦБА и районной прокуратурой в Варшаве, а также САП в Киеве и НАБУ", - указано в сообщении.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года, до этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности.

Теги: #расследование #киев #львов #набу #новак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 20.07.2020
От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

10:25 20.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

10:16 20.07.2020
Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

10:07 20.07.2020
В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

12:53 19.07.2020
Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

12:21 19.07.2020
В Киеве на следующей неделе могут ограничивать дорожное движение на некоторых улицах в связи с визитом президента Швейцарии - УГО

В Киеве на следующей неделе могут ограничивать дорожное движение на некоторых улицах в связи с визитом президента Швейцарии - УГО

03:52 19.07.2020
В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

18:29 18.07.2020
Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

18:24 18.07.2020
Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

12:38 18.07.2020
Студента, пострадавшего от взрыва на станции метро "Шулявская", прооперировали в одной из киевских больниц - Кличко

Студента, пострадавшего от взрыва на станции метро "Шулявская", прооперировали в одной из киевских больниц - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

Глава МИД Великобритании убежден в причастности РФ к попыткам похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

Количество больных Covid-19 снизилось лишь в 3 областях Украины за сутки – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Недостаточные меры борьбы с коронавирусом омрачают прогноз экономики США - глава ФРБ Бостона

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя", незаконно задерживавшим украинцев в 2014 году

В ВСУ за сутки диагностированы 2 новых случая коронавируса, всего болеет 140 человек

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения COVID-19 - Госкомздрав КНР

Число жертв коронавируса в мире превысило 605 тыс. человек, число заражений - 14,45 млн

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА