Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

"Задержан бывший депутат польского парламента, бывший министр транспорта, бывший глава Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомир Новак" - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

Кроме него задержан также бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка .(Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Как отмечается в сообщении на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается предполагаемой коррупционной деятельности и участия в организованной преступной группе.

"Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отмечает ЦБА Польши.

Как сообщалось, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор").