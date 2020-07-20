События

10:12 20.07.2020

В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

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В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В международном аэропорту "Одесса" с 21 июля заработает пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно постановлению Кабинета министров Украины. Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать - во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь", - указано в сообщении.

Аэропорт отмечает, что при негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, благодаря следующему алгоритму:

- в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;

- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дий вдома";

- сервис "Дий вдома" уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции.

Как сообщалось, подобные пункты ПЦР-тестирования на коронавирус уже открылись в аэропортах Киева, Львова и Харькова.

Теги: #коронавирус #одесса #аэропорт
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