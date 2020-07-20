В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19
В международном аэропорту "Одесса" с 21 июля заработает пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщается на странице аэропорта в Facebook.
"Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно постановлению Кабинета министров Украины. Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать - во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь", - указано в сообщении.
Аэропорт отмечает, что при негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, благодаря следующему алгоритму:
- в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;
- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дий вдома";
- сервис "Дий вдома" уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции.
Как сообщалось, подобные пункты ПЦР-тестирования на коронавирус уже открылись в аэропортах Киева, Львова и Харькова.