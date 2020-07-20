События

09:29 20.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 605 тыс. человек, число заражений - 14,45 млн

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 605 тыс. человек, число заражений - 14,45 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на утро понедельника 605 тыс. 205 человек, увеличившись за сутки на 3067, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 14 млн 457 тыс. 916 случаев заражения СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 169 тыс. 227 заражений, излечились 8,12 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на утро понедельника суммарно выявлено 3 млн 773 тыс. 206 заражений (рост за сутки - 61 тыс. 793), скончались 140 тыс. 534 человека (+ 415 человек за сутки), излечились более 1,13 млн человек.

В Бразилии число выявленных заражений COVID-19 достигло 2 млн 098 тыс. 389 (рост за сутки - 23 тыс. 529), умерли 79 тыс. 488 человек (+ 716 человек за сутки), вылечены более 1,45 млн человек.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где поданным министерства здравоохранения страны за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло с 1 млн 077 тыс. 781 до 1 млн 118 тыс. 043. Скончались от коронавируса 27 тыс. 497 человек, 700 тыс. человек выздоровели.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 385 человека, заразились 296 тыс. 358 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 78,1.

В США на 1 млн населения скончались 433 человека, в Бразилии - 374, в Индии - 20, в Великобритании - 667.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 20.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

10:22 20.07.2020
В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

10:12 20.07.2020
В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

09:53 20.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

09:52 20.07.2020
В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения COVID-19 - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения COVID-19 - Госкомздрав КНР

09:14 20.07.2020
В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

05:03 20.07.2020
В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

05:01 20.07.2020
В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения Covid-19, из них 17 активных - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения Covid-19, из них 17 активных - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

02:01 20.07.2020
В Ровенской области зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

01:04 20.07.2020
В Азербайджане за сутки 388 новых случаев COVID-19, скончались пять человек

В Азербайджане за сутки 388 новых случаев COVID-19, скончались пять человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

Глава МИД Великобритании убежден в причастности РФ к попыткам похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

Количество больных Covid-19 снизилось лишь в 3 областях Украины за сутки – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

Саммит ЕС продолжит работу в понедельник, сторонам не удается договориться о плане восстановления экономики

Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА