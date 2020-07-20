Число жертв коронавируса в мире превысило 605 тыс. человек, число заражений - 14,45 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на утро понедельника 605 тыс. 205 человек, увеличившись за сутки на 3067, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 14 млн 457 тыс. 916 случаев заражения СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 169 тыс. 227 заражений, излечились 8,12 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на утро понедельника суммарно выявлено 3 млн 773 тыс. 206 заражений (рост за сутки - 61 тыс. 793), скончались 140 тыс. 534 человека (+ 415 человек за сутки), излечились более 1,13 млн человек.

В Бразилии число выявленных заражений COVID-19 достигло 2 млн 098 тыс. 389 (рост за сутки - 23 тыс. 529), умерли 79 тыс. 488 человек (+ 716 человек за сутки), вылечены более 1,45 млн человек.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где поданным министерства здравоохранения страны за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло с 1 млн 077 тыс. 781 до 1 млн 118 тыс. 043. Скончались от коронавируса 27 тыс. 497 человек, 700 тыс. человек выздоровели.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 385 человека, заразились 296 тыс. 358 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 78,1.

В США на 1 млн населения скончались 433 человека, в Бразилии - 374, в Индии - 20, в Великобритании - 667.