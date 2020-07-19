События

13:55 19.07.2020

В Нанте взят под стражу подозреваемый в причастности к поджогу собора XV века

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Подозреваемый в причастности к поджогу кафедрального собора Святых Петра и Павла в Нанте 39-летний мужчина взят накануне под стражу, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

"Ничто не позволяет привлечь его (к ответственности - ИФ) за возникновение пожара, любые выводы пока преждевременны", - вместе с тем заявил каналу местный прокурор.

По его словам, "на данной стадии речь идет о проверках".

Задержанный является активистом церковного прихода, которому было поручено запереть вечером пятницу двери собора. Подозреваемый, отмечает BFMTV, является мигрантом, желавшим легализовать свое пребывание во Франции.

Следователи поместили его под стражу, чтобы проверить противоречия в сообщенных им сведениях о том, где он находился перед пожаром.

В минувшую субботу утром возник сильный пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. К тушению было привлечено около сотни пожарных. Они за несколько часов справились с огнем, однако был полностью уничтожен большой орган, местами нарушена прочность здания и сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

Версия умышленного поджога готического собора XV века пока остается приоритетной. При тушении пожара в субботу выяснилось, что было три отдельных, удаленных друг от друга очага возгорания - один возник на уровне главного органа, два других - со стороны нефа.

При этом не обнаружено никаких следов взлома.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. Это уже четвертая церковь на этом месте; собору предшествовали раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.

Теги: #поджег #франция #собор
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