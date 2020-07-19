В Пхеньяне готовятся к противостоянию военной угрозе на Корейском полуострове

На состоявшемся закрытом заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи были рассмотрены меры по противостоянию потенциальной военной угрозе в связи с обстановкой на Корейском полуострове, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании были рассмотрены "стратегические задачи основных подразделений по реагированию на военную обстановку в районе Корейского полуострова и проблемы потенциальной военной угрозы и боеготовности, а также затронуты ключевые вопросы дальнейшего усиления политики военного сдерживания", - говорится в сообщении.

Закрытому заседанию предшествовало расширенное.

"На расширенном заседании обсуждались вопросы активизации партийного воспитания и руководства командирами и политработниками народной армии", - пишет агентство.

ЦТАК назвало принятые на этих встречах решения "историческими", однако не уточнило, какие меры, связанные с "военным сдерживанием", обсуждались на закрытом заседании.