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14:44 18.07.2020

Полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств на строительстве Подольского моста

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Полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств на строительстве Подольского моста

Полиция провела ряд обысков у фигурантов дела о расхищении бюджетных средств во время строительства Подольского моста в Киеве на сумму более 80 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины. Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", - указывается в сообщении.

Как установили полицейские, в течение 2019-2020 годов фигуранты дела заключили договоры с шестью фирмами на общую стоимость более 4 млрд грн. Средства были переведены субподрядным организациям.

При этом никакие работы не проводились, а часть средств была выведена в теневой оборот.

Вечером в пятницу, 17 июля, у вероятного организатора и исполнителей схемы расхищения бюджетных средств провели 17 санкционированных обысков. Правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители с информацией, которая может подтверждать причастность к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи инкриминируют фигурантам ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Теги: #подольский_мост #полиция #обыски
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