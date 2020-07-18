В Запорожье предприниматели вышли на ночную акцию протеста против ограничения времени работы ночных клубов и ресторанов

Минувшей ночью в Запорожье более сотни предпринимателей устроили возле мэрии акцию протеста против решения правительства Украины запретить работу предприятий общественного питания и клубов с 23.00. до 07.00

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на "ночную мирную" акцию протеста под стены Запорожского городского совета вышли сотрудники и владельцы местных ночных клубов и ресторанов.

Участники акции отметили, что начали акцию в символическое время - 23.00, поскольку, Кабинет министров своим решением запретил работу заведений общественного питания и клубов с 23.00 до 07.00.

Собравшиеся устроили под мэрией символическую летнюю площадку кафе с пустыми барными стульями, на которых разместили лозунги: "Вируса ночью нет", "Дайте работать" и другие.

Также участники акции скандировали "Нет запрету 23-07".

Участники акции заявили, что их заведения соблюдают все необходимые карантинные требования, поэтому просят Кабмин отменить запрет на ночную работу ресторанов и клубов.

Акция завершилась после полуночи.