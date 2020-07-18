В Запорожье предприниматели вышли на ночную акцию протеста против ограничения времени работы ночных клубов и ресторанов
Минувшей ночью в Запорожье более сотни предпринимателей устроили возле мэрии акцию протеста против решения правительства Украины запретить работу предприятий общественного питания и клубов с 23.00. до 07.00
Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на "ночную мирную" акцию протеста под стены Запорожского городского совета вышли сотрудники и владельцы местных ночных клубов и ресторанов.
Участники акции отметили, что начали акцию в символическое время - 23.00, поскольку, Кабинет министров своим решением запретил работу заведений общественного питания и клубов с 23.00 до 07.00.
Собравшиеся устроили под мэрией символическую летнюю площадку кафе с пустыми барными стульями, на которых разместили лозунги: "Вируса ночью нет", "Дайте работать" и другие.
Также участники акции скандировали "Нет запрету 23-07".
Участники акции заявили, что их заведения соблюдают все необходимые карантинные требования, поэтому просят Кабмин отменить запрет на ночную работу ресторанов и клубов.
Акция завершилась после полуночи.