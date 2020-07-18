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09:31 18.07.2020

Четыре человека пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская", открыто дело по статье "хулиганство"

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Четыре человека пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская", открыто дело по статье "хулиганство"

В результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве в субботу пострадали четыре человека, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу.

Накануне сообщалось о пострадавшем 22-летнем студенте, которого госпитализировали с места происшествия.

Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. "После обследования и предоставления помощи их отпустили", - сообщили в полиции.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Сообщение о взрыве возле станции метро поступило на спецлинию 102 в субботу в 20.10. Взрыв произошел в урне для мусора.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне сообщил, что пострадавшего прохожего – 22-летнего студента - госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными осколочными травмами ног".

Теги: #киев #пострадавшие #взрыв #полиция
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