Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс., число инфицированных - 14 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на утро субботы 602 тыс. 656 человек, увеличившись за сутки на 13 тыс. 445, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее суточный рост смертности был меньшим - 5 тыс. 087.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 14 млн 106 тыс. 753 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 339 тыс. 205 против 212 тыс. 701 сутками ранее, излечились почти 7,9 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по киевскому времени в субботу суммарно выявлено 3 млн 647 тыс. 715 заболевших (рост за сутки - 71 тыс. 559), скончались 139 тыс. 266 человек (рост за сутки - 908), излечились более 1,1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 046 тыс. 328 человек, (рост за сутки - 34 тыс. 177), умерли 77 тыс. 851 (рост за сутки - 1 тыс. 163), вылечены более 1,4 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн. 003 тыс. 832 до 1 млн 039 тыс. 084 при 26 тыс. 273 летальных исходах и 653,7 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 318 человека, заразились 294 тыс. 803 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 76,9. В США на 1 млн населения скончались 429 человек, в Бразилии - 367, Индии - 19, Великобритании - 666.