Задержан один из организаторов "референдума" по созданию т.н."ЛНР" – СБУ

В Северодонецке Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию так называемой "ЛНР" в 2014 году.

"Сепаратистом оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре", - сообщает пресс-центр СБУ.

Позже задержанный получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года о создании "ЛНР".

Сепаратисту грозит до 10 лет лишения свободы.