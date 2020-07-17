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11:10 17.07.2020

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

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В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируют проведение в последней декаде сентября 2020г стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020", тогда же, когда РФ будет проводить свои учения "Кавказ 2020", заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Вместе с тем с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ 2020", руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020". В рамках этих учений нами планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал министр в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Таран добавил, что планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", - рассказал министр обороны.

Таран добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - подчеркнул он, добавив, что на данный момент Минобороны Украины не отмечается реальной подготовки ВС РФ к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ 2020".

Теги: #всу #учения #таран #минобороны
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