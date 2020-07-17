Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Ужгороде – полиция

В пятницу, 17 июля, около полуночи, на улице Собранецкой в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого пострадали три человека, сообщает полиция Закарпатской области.

"Установлено, что водитель "BMW" - 35-летний житель Ужгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи "FORD Transit", который выезжал со второстепенной дороги на главную", - говорится в обнародованном сообщении.

За рулем "скорой" находился 40-летний житель Ужгорода. В салоне авто также находились трое пассажиров: двое мужчин в возрасте 53 лет и 58-летняя женщина.

"Двое пассажиров "скорой", а также водитель автомобиля "BMW", госпитализированы. По предварительным данным, угроз их жизни нет", - информируют в облполиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.