События

10:17 17.07.2020

МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

2 мин читать
МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

В шестую годовщиной крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса МН17 в небе над Донбассом Министерство иностранных дел Украины заявляет, что сделает все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета и призывает РФ признать свою ответственность за преступление.

"Сегодня, в день трагической годовщине сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении", - сказано в тексте заявления МИД Украины в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса, и приветствует начало судебного процесса.

Также отмечается, что Украины принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Важным шагом в этой связи также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности с учетом ее роли в сбивании МH17. Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #рф #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 17.07.2020
Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

11:04 17.07.2020
Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

10:54 17.07.2020
Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

10:48 17.07.2020
На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

10:14 17.07.2020
Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

09:40 17.07.2020
США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

09:33 17.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

09:15 17.07.2020
В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

08:18 17.07.2020
В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

07:51 17.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Ужгороде – полиция

Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

У сотрудника Донецкой ОГА выявили COVID-19

Число жертв коронавируса в мире приближается к 590 тыс., число инфицированных превысило 13,76 млн - университет Хопкинса

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА