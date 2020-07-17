МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

В шестую годовщиной крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса МН17 в небе над Донбассом Министерство иностранных дел Украины заявляет, что сделает все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета и призывает РФ признать свою ответственность за преступление.

"Сегодня, в день трагической годовщине сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении", - сказано в тексте заявления МИД Украины в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса, и приветствует начало судебного процесса.

Также отмечается, что Украины принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Важным шагом в этой связи также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности с учетом ее роли в сбивании МH17. Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.