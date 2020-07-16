Власти Азербайджана продлят жесткий карантин из-за COVID-19 еще на две недели

Власти Азербайджана планируют продлить жесткий карантин из-за коронавируса COVID-19 еще на две недели, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Шахмар Мовсумов.

"За счет жесткого карантина нам удалось предотвратить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Это является свидетельством эффективности карантина. Поэтому мы планируем продлить жесткий карантин еще на две недели. Мы вынуждены пойти на это", - сказал Мовсумов в эфире государственного телеканала AzTV.

При этом он выразил надежду на продолжение тенденции сокращения числа зараженных.

В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим из-за коронавируса. При этом в 16 городах и районах страны до 20 июля действует жесткий карантин, сопровождающийся значительными ограничениями для бизнеса и населения.

Общее число зараженных COVID-19 на 16 июля составляет 26,165 тыс., число вылечившихся - 17,256 тыс., скончались -334. При этом 16 июля впервые число зараженных с 22 июня оказалось менее 500 - 493.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,575 тыс. человек.