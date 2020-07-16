Верещук нужно будет поработать, чтобы выйти во 2-й тур выборов мэра Киева и выиграть - Дубинский

Народному депутату фракции "Слуга народа" Ирине Верещук, которую избрали кандидатом от одноименной партии на пост мэра Киева, нужно будет поработать, чтобы выйти во второй тур выборов и стать городским головой столицы, заявил нардеп и участник праймериз Александр Дубинский.

"Ирина Верещук "Слуги народа" была избрана и представлена президентом как кандидат в мэры Киева. Программу мы особенно не обсуждали. Было голосование фракции, после этого обсуждали социологию. Там у всех плюс-минус одинаковый результат - 7%", - сказал Дубинский журналистам в четверг после окончания праймериз на пост мэра Киева.

По словам нардепа, у Верещук есть шанс стать конкурентом действующему мэру Киева Виталию Кличко.

"Думаю, она может стать конкурентом Кличко. Сейчас нужно побороться за выход во второй тур и дальше побеждать", - добавил член фракции "Слуга народа".

Дубинский заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева.

"Нет, смотрите, если борьба честная, то смысл тогда? Сначала было голосование фракции, потом социология, далее решение президента - все соответствует процедуре, все нормально", - сказал он.

По его словам, Верещук нужно будет работать, чтобы стать конкурентом для Кличко.

"Ей придётся поработать, чтобы стать конкурентом Кличко. Мы уже даже не меряемся, какой кандидат сильнее: Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук или Гурин. Вопрос уже даже не в этом, тут вопрос формирования команды и ее способность выйти во второй тур и выиграть", - добавил нардеп.

Он заявил о готовности помочь кандидату от "Слуги народа" на местных выборах в Киеве.

"Да, конечно, по мере сил. Ирина кандидат, она формирует команду, если будет необходима моя помощь, то я подключусь"