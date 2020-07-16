События

19:26 16.07.2020

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс, заказчик – депутат горсовета – задержан

1 мин читать
Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс, заказчик – депутат горсовета – задержан

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс", - сообщает в четверг вечером пресс-служба ГБР.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

"В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в информации.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет", - добавили в ГБР.

Теги: #черкассы #заммэра
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 16.07.2020
Правоохранители устанавливают местонахождение заммэра Черкасс

Правоохранители устанавливают местонахождение заммэра Черкасс

08:27 16.07.2020
Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

03:24 15.07.2020
Двоих бывших судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства – Офис генпрокурора

Двоих бывших судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства – Офис генпрокурора

17:52 23.06.2020
Президент Украины не пришел на судебное заседание по иску мэра Черкасс, следующее назначено на 18 августа - Бондаренко

Президент Украины не пришел на судебное заседание по иску мэра Черкасс, следующее назначено на 18 августа - Бондаренко

11:43 27.05.2020
Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

13:29 20.05.2020
Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

19:24 07.05.2020
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

11:52 04.05.2020
Прокуратура выдвинула подозрение укусившему полицейского заммэра Каменки Черкасской области

Прокуратура выдвинула подозрение укусившему полицейского заммэра Каменки Черкасской области

23:28 03.05.2020
В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

18:12 02.05.2020
По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Верещук вызывает Кличко на дебаты

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в трюме корабля - ГСЧС

Правоохранители проводят обыски в Днепровском горсовете по делу о незаконном завладении земельными участками

"Астарта" во II кв.-2020 сократила продажи сахара на 26%

"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своей компетенции

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени - указ

ЕУЭА предостерегает парламент от принятия поправок к законопроекту реструктуризации зеленых тарифов, ухудшающих условия для ВИЭ

Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА