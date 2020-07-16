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19:16 16.07.2020

Німецьке енергоагентство DENA співпрацюватиме з Україною у сфері ВДЕ та енергоефективності

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Німецьке енергоагентство DENA співпрацюватиме з Україною у сфері ВДЕ та енергоефективності

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України продовжить співпрацю з експертами Німецького енергетичного агентства DENA у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики, повідомила прес-служба Держенергоефективності.

Згідно з повідомленням, поширеним у четвер за підсумками переговорів двох агентств за участю Міністерства енергетики, напрямами співпраці буде, зокрема, розвиток потенціалу України щодо використання водню, впровадження систем акумулювання енергії, імплементація директив ЄС у сфері енергоефективності, підвищення енергоефективності.

У повідомленні зазначено, що експерти DENA, зокрема, вказали на плани Німеччини у сфері використання водню та висловили готовність ділитися з Україною своїми дослідженнями в цьому напрямі.

У Держенергоефективності також зазначили, що DENA обрано одним із партнерів у реалізації майбутньої енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про підписання спільної заяви про наміри уряду України та Федеральної Республіки Німеччини щодо початку енергетичної співпраці, уповноваживши на його підписання в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець.

Згідно з текстом проекту розпорядження, сферою співпраці між урядами України та Німеччини є, зокрема, розвиток відновлюваної енергетики та її інтеграція в енергомережу, розвиток енергоефективності, поліпшення умов для приватного інвестування в стійку енергетику, обмін інноваціями в цій сфері.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначено, що реформа енергосектору України здійснюється у рамках її участі в розробці та реалізації ініціативи Єврокомісії "Нова зелена угода" (New Green Deal) і відповідно до Концепції "зеленого" енергопереходу до 2050 року.

Теги: #співробітництво #е_е #україна #dena
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