Поиски раненого 13 июля военного на Донбассе начались в четверг в полдень, получены гарантии режима "тишина" – штаб ООС

Гарантии режима "Тишина" получены для поиска военнослужащего, раненого российскими наемниками в ходе обстрела на Донбассе в понедельник, 13 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"Командованием Объединенных сил принимаются все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого военнослужащего… По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "Тишина" для поиска третьего военнослужащего, который начался сегодня в 12:00", - говорится в сообщении.

"Иностранные партнеры на стороне Украины и ожидают, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. То есть в полной мере выполнять собственные обязательства по минским договоренностям", - добавили в ООС.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.