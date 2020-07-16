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14:51 16.07.2020

За два года проверок подразделений в районе ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс боеприпасов – ВСУ

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За два года проверок подразделений в районе ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс боеприпасов – ВСУ

Незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тысяч боеприпасов из районов проведения Операции объединенных сил (ООС) предупрежден на протяжении двух лет во время проверок находящихся там подразделений, сообщил начальник Военной службы правопорядка (ВСП) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Игорь Криштун.

"На протяжении последних двух лет совместно нами и Национальной полицией во время проведения совместных действий по противодействию криминальным правонарушениям против гражданской безопасности и порядка изъято более 20 единиц оружия, 158 гранат, более 15 тыс боеприпасов. Во время проверки подразделений, которые происходят в районах проведения ООС, предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат, более 5 тыс боеприпасов", - сказал он на совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.

Криштун подчеркнул, что в местах постоянной дислокации военных частей ВСУ проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения должностными лицами установленного порядка учета, хранения и использования оружия и боеприпасов, по результатам которых в случае возникновения нарушений принимаются соответствующие меры реагирования, виновные должностные лица притягиваются к установленной законом ответственности.

"В результате проведения поисковых мероприятий должностными лицами военной службы правопорядка найдено 13 автоматов и 7 пистолетов, которые были потеряны военнослужащими в результате ненадлежащего выполнения обязанностей военной службы", - добавил он.

По словам Криштуна, по этому факту за прошлый год в органы досудебного расследования внесены ведомости о более, чем 400 криминальных правонарушениях.

Теги: #всу #оос #граната #боеприпасы #контрабанда
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