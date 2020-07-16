Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

Более половины украинцев не доверяют данным Министерства здравоохранения о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине, считая эти данные либо завышенными, либо заниженными.

Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования, проведенного компаниями Active Group и "Клуб экспертов", результатами которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, проведенному 10-12 июля методом телефонного интервью, в частности, 34,2% опрошенных не доверяют официальным данным, так как, по их мнению, статистика Минздрава о количестве заболевших COVID-19 завышена.

Еще 20,5% опрошенных не доверяют официальной статистике, считая ее заниженной.

Полностью доверяют официальным данным 18,6% опрошенных, частично – 14,9%.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному в начале июля, 34,8% опрошенных отметили, что карантинные ограничения никак не изменили их работы, при этом, что по данным исследования, проведенного в апреле, только 18,3% отмечали, что карантин не повлиял на их работу.

Исследование проводилось по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий и АР Крыма по репрезентативной выборке. В исследовании приняли участие 1000 респондентов.