События

12:36 16.07.2020

Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

1 мин читать
Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

Более половины украинцев не доверяют данным Министерства здравоохранения о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине, считая эти данные либо завышенными, либо заниженными.

Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования, проведенного компаниями Active Group и "Клуб экспертов", результатами которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, проведенному 10-12 июля методом телефонного интервью, в частности, 34,2% опрошенных не доверяют официальным данным, так как, по их мнению, статистика Минздрава о количестве заболевших COVID-19 завышена.

Еще 20,5% опрошенных не доверяют официальной статистике, считая ее заниженной.

Полностью доверяют официальным данным 18,6% опрошенных, частично – 14,9%.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному в начале июля, 34,8% опрошенных отметили, что карантинные ограничения никак не изменили их работы, при этом, что по данным исследования, проведенного в апреле, только 18,3% отмечали, что карантин не повлиял на их работу.

Исследование проводилось по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий и АР Крыма по репрезентативной выборке. В исследовании приняли участие 1000 респондентов.

Теги: #опрос #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 16.07.2020
Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

13:03 16.07.2020
В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

12:46 16.07.2020
Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

11:58 16.07.2020
В ВСУ за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19, выздоровели 8 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19, выздоровели 8 – командование Медсил

10:28 16.07.2020
Степанов: общепиты в Украине не могут работать с 23:00 до 7:00

Степанов: общепиты в Украине не могут работать с 23:00 до 7:00

09:59 16.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

09:36 16.07.2020
В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

08:46 16.07.2020
В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

08:39 16.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

08:37 16.07.2020
Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни в большинстве областей Украины потеплеет, лишь на западе похолодает и пройдут дожди

Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

Митинг в защиту украинского языка проходит у здания Рады

Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

В Турции разбился военный самолет, погибли семь человек

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

На Буковине от коронавируса выздоровели гораздо больше людей, чем заболели, однако осенью вероятна повторная вспышка

Трамп заменил главу своего предвыборного штаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА