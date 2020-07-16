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06:50 16.07.2020

Трамп заменил главу своего предвыборного штаба

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Трамп заменил главу своего предвыборного штаба

Билл Стипен заменит Брэда Парскейла на посту руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, объявил президент США в среду вечером.

"Рад сообщить, что Билл Стипен был повышен до руководителя кампании Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной в течение очень долгого времени и руководил нашими потрясающими цифровыми и информационными стратегиями, останется в этой роли, будучи старшим советником кампании", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что Парскейл и Стипен сыграли важную роль в его победе на президентских выборах в 2016 году, и Трамп ждет второй победы.

"Это должно быть намного проще, так как наши цифры в опросах быстро растут, экономика становится лучше, вакцины и терапия разрабатываются...", - добавил президент США.

Стипен недавно был назначен заместителем руководителя кампании. Ранее он работал директором Белого дома по политическим вопросам. В декабре 2018 стал старшим политическим советником предвыборного штаба.

Как отмечают американские СМИ, люди, близкие к предвыборному штабу Трампа ожидали смены руководства, особенно после митинга в Талсе (штат Оклахома).

Тогда на мероприятие пришло гораздо меньше сторонников президента, чем ожидалось. Кроме того, представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошел последующий всплеск случаев коронавируса.

Теги: #замена #сша #трамп #штаб
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