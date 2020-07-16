США рассматривают действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает ряд действий в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, который могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

"Есть ряд чиновников администрации, которые рассматривают риск для национальной безопасности, связанный с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную, особенно в том, что касается сбора информации об американских гражданах иностранным противником", - сказал Медоуз журналистам.

"Я не думаю, что есть какой-то установленный срок для действий, но я думаю, что мы смотрим на недели, а не на месяцы", - добавил он.

Американские законодатели выразили озабоченность вопросами национальной безопасности в связи с обработкой данных пользователей TikTok, заявив, что китайские законы требуют от всех отечественных компаний "поддерживать и сотрудничать с разведкой, контролируемой Китайской коммунистической партией".

Ранее о намерении закрыть TikTok в США заявил госсекретарь Майк Помпео.

TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Платформа уже стала лидером на китайском рынке и пользуется популярность во многих странах мира, в том числе в США.