Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

Столичная полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла в центре Москвы 15 июля.

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МВД.

В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

"Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении", - заявили в полиции.