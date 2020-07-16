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00:36 16.07.2020

Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

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Столичная полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла в центре Москвы 15 июля. 

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МВД. 

В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

"Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении", - заявили в полиции.

Теги: #акция #москва #мвд #задержания
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