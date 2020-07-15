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20:04 15.07.2020

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

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Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Парламент в четверг рассмотрит изменения в Избирательный кодекс, в законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей", о чем говорится в повестке дня на четверг, обнародованной на сайте Рады в среду.

В повестке дня - второе чтение законопроекта об усовершенствовании избирательного законодательства (№3485).

Народные депутаты также собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о разведке (№2412-д) и в повторном втором чтении законопроект об оборонных закупках (2398-д).

Запланировано и рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о внешней разведке, касающейся деятельности службы внешней разведки (№2414-д, второе чтение).

Теги: #законотворчество #выборы #парламент
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