Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Парламент в четверг рассмотрит изменения в Избирательный кодекс, в законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей", о чем говорится в повестке дня на четверг, обнародованной на сайте Рады в среду.

В повестке дня - второе чтение законопроекта об усовершенствовании избирательного законодательства (№3485).

Народные депутаты также собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о разведке (№2412-д) и в повторном втором чтении законопроект об оборонных закупках (2398-д).

Запланировано и рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о внешней разведке, касающейся деятельности службы внешней разведки (№2414-д, второе чтение).