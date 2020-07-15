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19:51 15.07.2020

Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Украины и Болгарии

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Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Украины и Болгарии

В Черное море вошли корабли НАТО, которые примут участие в совместных военных учениях с Украиной и Болгарией, сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В НАТО подчеркивают, что учения позволяют повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами.

В ближайшие дни судна посетят порт Бургас (Болгария) и порт Одесса (Украина), с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Теги: #черное_море #учения
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