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17:44 15.07.2020

Венедиктова: Представления депутатов в КС чреваты финансовыми расходами

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Венедиктова: Представления депутатов в КС чреваты финансовыми расходами

 Представления народных депутатов в Конституционный суд, касающиеся деятельности органов прокуратуры, чреваты дополнительными финансовыми расходами, к их подаче следует относиться более взвешенно, считает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В ходе выступления в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Венедиктова обратила внимание народных депутатов на проблемы финансирования органов прокуратуры.

По ее словам, после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений бюджетного кодекса в части финансирования органов прокуратуры, вынесенного в марте этого года, органы прокуратуры нуждаются в дополнительном финансировании оплаты труда в размере почти 3 млрд грн. "Это будет проблема", - сказала генпрокурор.

Также она отметила, что в рамках реформирования органов прокуратуры в случае начала работы областных прокуратур в августе 2020 года и окружных прокуратур в декабре 2020 года дополнительная расходы на оплату труда будут составлять около 493,8 млн грн.

"В случае удовлетворения конституционного представления народных депутатов о соответствии Конституции закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры дополнительные расходы на оплату труда будет составлять 5,3 млрд грн", - сказала генпрокурор.

Также она упомянула и новое представление в КС от народных депутатов, поступившее в суд 15 июля, с просьбой толкования норм закона "О прокуратуре" в части легитимности решений прокуроров на админдолжностях.

"Больше пяти коллег из комитета подписались под представлением. Вы просите разъяснить нормы закона "О прокуратуре", который комитет и подавал. Для нас очень важна законодательная определенность… мы еще эту реформу не завершили, за которую мы все проголосовали. Дайте нам немного времени для законодательной определенности", - призвала генпрокурор.

"Коллеги, все конституционные представления чреваты финансовыми расходами. Давайте будем это также учитывать", - сказала Венедиктова, обращаясь к членам парламентского комитета.

Теги: #представления #конституционный_суд #венедиктова #депутаты
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