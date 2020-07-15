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17:03 15.07.2020

Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

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Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

Высокий показатель инцидентности (количество новых случаев) заболевания COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления случаев инфицирования этим заболеванием, считает старший исследователь Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко.

"Инцидентность в Киеве достаточно высокая - 23 чел. на 100 тыс. населения. Значит ли это, что ситуация плохая? Нет, не значит, потому что мы видим, что процент выявления – 5 при норме 11. Такая высокая инцидентность вызвана тем, что в Киеве тестируется 111 чел. на 100 тыс. населения при норме 24, т. е. больше чем в четыре раза", - сказал он в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Ганиченко отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях.

"Мы видим, что Черновицкая область была в жестких ограничениях, видим, что ситуация там стабилизировалась: 8% выявления случаев и динамика сейчас благополучная – минус 16% неделя к неделе", - сказал он.

По словам Ганиченко, принятые правительством новые показатели позволяют быстрее выявлять проблемные регионы.

"Например, Винница: видим, что показатель динамики высокий, видим 51% роста в области, хотя показатель инцидентности еще не успел выявить этот рост. Показатель динамики позволяет видеть вспышку раньше и, соответственно, раньше предпринимат сдерживающие меры", - сказал он.

Эксперт отметил, что благодаря возможности усиливать карантинные ограничения в отдельных районах была локализована вспышка в Одесской области.

Как сообщалось, ранее KSE объясняла ухудшение ситуации в Одесской области ростом количества случаев заболевания в прилегающих к Молдове и Румынии районах.

Теги: #киев #коронавирус
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