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15:31 15.07.2020

Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

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Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным и составляет около 250 чел., несмотря на рост заболеваемости, сообщил председатель медицинской комиссии Киевсовета Олег Гелевей.

"Количество больных с COVID-19, которым нужна госпитализация, остается примерно на одном уровне - примерно 250 чел., невзирая на то, что в Киеве количество активных больных выросло примерно в два раза", - сказал он на брифинге в среду.

Гелевей считает, что стабильное количество госпитализированных пациентов с COVID-19 сохраняется благодаря тому, что пациенты переносят заболевание в легкой форме, а также благодаря успехам Киева в увеличении объемов тестирований.

Как сообщалось со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 подтвердили у 147 чел., один умер. В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

К настоящему времени в столице уже 6,497 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Теги: #киев #коронавирус
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