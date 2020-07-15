НКРЭКУ намерена повысить ночной прайс-кеп на электроэнергию на РСВ и ВСР до уровня дневного

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена поднять максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы к уровню ограничений цены ресурса в дневное время (с 959 до 2048 грн/МВт-ч. – ИФ).

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года ("О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19") включено в повестку дня заседания комиссии в среду.

"Участникам рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (з 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки, определенной в соответствии с абзацом третьим главы 5.1 раздела V Правил РСВ/ВСР", – указано в обнародованном к утверждению проекте постановления.

Согласно обоснованию к проекту постановления, данное решение комиссия намерена принять, исходя из рекомендаций USAID по стабилизации ситуации на РСВ, предусматривающие, в частности, изменение ценообразования на рынке в ночные часы.

В обосновании указывается, что такая мера призвана помочь участникам рынка электроэнергии, особенно ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам услуг балансирования, в достижении финансовой стабилизации.

Также Регулятор ссылается на обращения в нему производителей электроэнергии, в том числе ТЭС, называющим установленные ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки одним из факторов, которые приводят к невозможности покрытия себестоимости электроэнергии.

По данным НЭК "Укрэнерго", на которые ссылается комиссия, общая установленная мощность электростанций в ОЭС составляет 53,87 ГВт, что более чем в 3,5 раза превышает объемы потребления электроэнергии в ночные часы.

Этим проектом постановления также планируется обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену э/э на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период.

В обосновании отмечается, что соответствующее решение принимается с целью стабилизации торговли электрической энергии на РСВ и ВСР и уменьшения перепродажи ресурса на ВСР.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 28 февраля №517 предельные максимальные цены на РСВ и внутрисуточном рынке в ОЭС Украины и зоне "Бурштынского острова" установлены в часы минимальной нагрузки в размере 959,12 грн/Мвт-ч, в часы максимальной нагрузки – 2048,23 грн/МВт-ч.