События

03:26 15.07.2020

НКРЭКУ намерена повысить ночной прайс-кеп на электроэнергию на РСВ и ВСР до уровня дневного

2 мин читать
НКРЭКУ намерена повысить ночной прайс-кеп на электроэнергию на РСВ и ВСР до уровня дневного

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена поднять максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы к уровню ограничений цены ресурса в дневное время (с 959 до 2048 грн/МВт-ч. – ИФ).

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года ("О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19") включено в повестку дня заседания комиссии в среду.

"Участникам рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (з 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки, определенной в соответствии с абзацом третьим главы 5.1 раздела V Правил РСВ/ВСР", – указано в обнародованном к утверждению проекте постановления.

Согласно обоснованию к проекту постановления, данное решение комиссия намерена принять, исходя из рекомендаций USAID по стабилизации ситуации на РСВ, предусматривающие, в частности, изменение ценообразования на рынке в ночные часы.

В обосновании указывается, что такая мера призвана помочь участникам рынка электроэнергии, особенно ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам услуг балансирования, в достижении финансовой стабилизации.

Также Регулятор ссылается на обращения в нему производителей электроэнергии, в том числе ТЭС, называющим установленные ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки одним из факторов, которые приводят к невозможности покрытия себестоимости электроэнергии.

По данным НЭК "Укрэнерго", на которые ссылается комиссия, общая установленная мощность электростанций в ОЭС составляет 53,87 ГВт, что более чем в 3,5 раза превышает объемы потребления электроэнергии в ночные часы.

Этим проектом постановления также планируется обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену э/э на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период.

В обосновании отмечается, что соответствующее решение принимается с целью стабилизации торговли электрической энергии на РСВ и ВСР и уменьшения перепродажи ресурса на ВСР.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 28 февраля №517 предельные максимальные цены на РСВ и внутрисуточном рынке в ОЭС Украины и зоне "Бурштынского острова" установлены в часы минимальной нагрузки в размере 959,12 грн/Мвт-ч, в часы максимальной нагрузки – 2048,23 грн/МВт-ч.

 

Теги: #электроэнергия #украина #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:24 15.07.2020
Двоих бывших судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства – Офис генпрокурора

Двоих бывших судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства – Офис генпрокурора

00:48 15.07.2020
В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

23:48 14.07.2020
В Украину вернулась картина, украденная нацистами во время войны

В Украину вернулась картина, украденная нацистами во время войны

22:16 14.07.2020
7 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела российских наемников на Донбассе – штаб ООС

7 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела российских наемников на Донбассе – штаб ООС

20:16 14.07.2020
Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

19:49 14.07.2020
Энергоатом отозвал свой иск к Минэнерго по поводу Устава

Энергоатом отозвал свой иск к Минэнерго по поводу Устава

18:24 14.07.2020
Украинское посольство в Сербии заявило о недопустимости попыток местных чиновников вмешательства во внутренние дела Украины

Украинское посольство в Сербии заявило о недопустимости попыток местных чиновников вмешательства во внутренние дела Украины

17:44 14.07.2020
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник

16:32 14.07.2020
В РФ намерены принять закон, которым призывающие вернуть Крым политики могут быть экстрадированы в РФ и отвечать по закону о запрете отчуждения территории

В РФ намерены принять закон, которым призывающие вернуть Крым политики могут быть экстрадированы в РФ и отвечать по закону о запрете отчуждения территории

11:49 14.07.2020
"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

7 украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела российских наемников на Донбассе – штаб ООС

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

ПОСЛЕДНЕЕ

В США экспериментальная вакцина против COVID-19 показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования

Гонконг больше не будет конкурентом США в торговле – Трамп

Помпео приветствовал праймериз в Гонконге, организованные без участия Пекина

Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

Мелания Трамп призывает американцев носить маски в общественных местах, несмотря на летнюю жару

В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

В Бельгии впервые с марта нет летальных исходов впоследствии заражения COVID-19

В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, шесть человек скончались

В Одесі за тиждень виявили 91 випадок захворювання гострими кишковими інфекціями

Полиция расследует нападение на съемочную группу харьковской телекомпании АТН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА