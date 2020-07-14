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20:02 14.07.2020

Украина должна сфокусироваться на внедрении внутренних комплексных реформ – глава представительства НАТО

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Украина должна сфокусироваться на внедрении внутренних комплексных реформ – глава представительства НАТО

Украина должна сфокусироваться на внедрении внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны страны, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

"Фокус Украины должен быть сегодня на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства. У нас есть советники, которые работают ежедневно с коллегами в институциях Украины, и также есть диалог на высоком уровне", - сказал Винников в эфире "Украинского радио" во вторник.

Он уточнил, что речь идет о внедрении в Украине реформ демократических институтов, что включает также реформу правосудия, реформу по вопросам антикоррупционных действий, укрепление верховенства права.

"Также ожидаем развития оборонных возможностей в соответствии со стандартами и принципами НАТО. Это также включает имплементацию Закона Украины "О национальной безопасности Украины", который был принят в 2018 году. Мы активно работаем с Верховной Радой Украины, также с исполнительной властью, чтобы поддержать процесс имплементации этого закона, что включает в себя также реформу Службы безопасности Украины, реформу сектора разведки, также (принятие - ИФ) законопроекта "О государственной тайне" и "О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки", и также реформу оборонно-технического вопроса", - отметил Винников.

Кроме того, он отметил, что для того, чтобы стать членом НАТО, Украине необходимо провести комплексные реформы, в том числе в экономической сфере.

"Чтобы стать членом НАТО, надо провести комплексные реформы в Украине. Это также охватывает экономическую сферу. Для бизнеса очень важно, чтобы в Украине работала судебная система, чтобы инвестор был защищен", - подчеркнул глава представительства НАТО в Украине.

Теги: #винников #реформы #нато
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