Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

В результате операции по тушению пожара, вспыхнувшего в воскресенье на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния), произошла его осадка в связи с поступлением большого количества воды, следует из сообщения представителя ВМС США.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", - сказал в ходе пресс-конференции контр-адмирал Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит корабль.

Он также указал, что в результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. По его словам, возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты.

Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 57 военнослужащих, в том числе 34 моряка и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.

Пожар на 255-метровом корабле продолжается уже более 29 часов, погасить его пока не удается. В операции пожаротушения помимо пожарных судов, задействовано три вертолета.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (18:30 по Киеву). Причина возгорания пока неизвестна.

По словам Собека, что борту десантного корабля находится более 3 тыс. тонн топлива. Но оно находится на более низкой палубе. Пожарные попытаются не допустить его возгорания.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил, что пожар на корабле может продолжаться несколько дней, "когда дойдет до его ватерлинии".

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находится на военно-морской базе в Сан-Диего для планового технического обслуживания.

На момент возникновения пожара на его борту находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.